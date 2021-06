indagini delle volanti

Operazione antidroga in una piazza dello spaccio di Siracusa

Il blitz è scattato in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia

Arrestato un 37enne, Attilio Scattamagna

Venne fermato sei mesi fa, aveva con se le chiavi dei fortini

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato Attilio Scattamagna, 37 anni, disoccupato, con precedenti penali, scoperto con della droga addosso in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Cocaina e soldi

L’uomo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e di soldi, 350 euro circa, probabile provento dell’attività di vendita, e come disposto dalla Procura di Siracusa è stato posto ai domiciliari. Insieme a lui, c’era un 21enne, che è stato denunciato.

Custode dei fortini

Sei mesi fa, lo stesso trentasettenne, venne tratto in arresto ancora una volta dagli agenti di polizia che trovò nelle sue tasche le chiavi di alcuni cancelli della cittadella dello spaccio ma nel corso della perquisizione degli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, saltarono fuori 40 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Il giorno prima, i poliziotti smantellarono una cittadella della droga, composta da cancelli sistemati davanti alle palazzine per impedire l’ingresso delle forze dell’ordine.

Sequestri di droga

Nell’ambito dei controlli, nella zona di via Santi Amato, hanno sorpreso un 25enne, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e marijuana e di di 180 euro in banconote da piccolo taglio, anche in questo caso probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Un arresto ad Augusta

Gli agenti del commissariato di Augusta, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Catania, nei confronti di Daniele Di Mauro, 39 anni, che deve scontare la pena definitiva di 11 mesi e 12 giorni di reclusione per i reati di rissa e rapina aggravata commessi ad Augusta nel 2013. L’uomo è stato portato nella casa Circondariale di Caltagirone.