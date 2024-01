il caso a siracusa

Hanno deciso di rivolgersi alla Procura di Siracusa i familiari della 76enne siracusana entrata al Pronto soccorso di Siracusa il 19 gennaio e protagonista di una vera Odissea sanitaria.

La vicenda

I parenti, in particolare il figlio, hanno raccontato la storia della donna, che, nel corso della sua permanenza al Pronto soccorso, è caduta, procurandosi una frattura al bacino. Inoltre, secondo i congiunti i medici si sarebbero resi responsabili di un errore grave, cioè di aver scambiato un tumore per una polmonite.

La difesa dei medici del Pronto soccorso

Le ricostruzioni dell’uomo, Salvatore Campisi, sono state in parte smentite dalla direzione del Pronto soccorso, per cui non vi sarebbe stato alcun errore diagnostico mentre in merito alla caduta dal letto, “è stata seguita la procedura aziendale con l’utilizzo delle sponde” ma “qualunque procedura finalizzata al rischio di cadute non le azzera, come documentato dai dati presenti in letteratura”.

Il figlio, “ci penserà la magistratura”

“Saranno, comunque, la magistratura, e lo Stato, ai quali ci siamo rivolti e nei quali abbiamo piena fiducia, a far luce su quanto accaduto, incresciosamente, presso una struttura pubblica dove gli operatori non sono messi nelle condizioni di operare correttamente e dove i cittadini – come in questo caso – continuano a non avere certezza di assistenza e di risoluzione dei problemi di salute”.

Inoltre, “prendo atto comunque, come dichiara la stessa Azienda, che ai familiari – caregiver continua ad essere

negato il diritto all’assistenza delle persone anziane. Ed è un fatto oltremodo grave, perpetuato in spregio ad ogni regola di buonsenso e di umanità” conclude il figlio.

Aggressione al Pronto soccorso

Frattanto, al Pronto soccorso si è registrato l’ennesimo episodio violento ai danni di un medico. Ad aggredirlo sono stati i parenti di un paziente che era appena arrivato a bordo di una ambulanza del 118. E’ intervenuto anche un poliziotto per strappare il dottore dalle mani di quelle persone. Sia l’agente sia il medico hanno rimediato delle contusioni.

