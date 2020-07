Tragedia sfiorata nel Siracusano

Tragedia sfiorata in contrada Morghella, a Pachino, nel Siracusano, dove un uomo di 38 anni, siracusano, è precipitato in fondo ad un pozzo, profondo 8 metri. E’ stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti dopo l’allarme dato da alcuni passanti che hanno sentito le urla della vittima. I soccorritori hanno recuperato il trentottenne che, per fortuna, non ha rimediato delle lesioni gravi. Secondo quanto emerso sulla dinamica, l’uomo è finito accidentalmente nella cavità, nascosta da alcune siepi, mentre stava per recuperare alcuni giocattoli dei propri figli. “I vigili del fuoco lo hanno recuperato con l’ausilio di una scala calata fino al fondo al cui interno vi era uno strato d’acqua. L’uomo fortunatamente non ha riportato alcuna lesione” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Ieri, a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri. Il dramma è avvenuto nel parco Coronini Cronberg. Il ragazzino si trovava in un centro estivo.

Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco, con il personale Saf, i carabinieri e il 118. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ancora non sono state accertate le cause dell’incidente ma è probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco. Stando a quanto si è appreso, il pozzo in cui è caduto il 12enne non sarebbe una cavità naturale ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo con una muratura circolare alta 50 centimetri.