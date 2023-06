protagonista di medea al teatro greco di siracusa

È Laura Marinoni la vincitrice della ventesima edizione del Premio “Stampa Teatro”. La proclamazione e la consegna ieri sera al termine dell’ultima replica della Medea messa in scena con la regia di Federico Tiezzi. I critici teatrali delle maggiori testate internazionali, nazionali e regionali accreditate per la 58 esima edizione degli spettacoli classici dell’INDA, hanno indicato proprio la protagonista dell’opera di Euripide come migliore interpretazione nell’edizione 2023.

Le motivazioni del premio a Marinoni

“Straordinaria, intensa, lucida, regale. Ha espresso alla perfezione l’angoscia per la perdita di tutto che coglie la protagonista”. Questa la motivazione letta dal segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa, Giuseppe Rizzuto, che insieme alla Sovrintendente dell’INDA, Valeria Told, ha consegnato la targa a Laura Marinoni. L’attrice milanese iscrive così per seconda volta il suo nome tra i vincitori del premio istituto da Assostampa Siracusa grazie alla intuizione del segretario provinciale del tempo, Salvo Fruciano. Fu lei, infatti, a vincere l’edizione del 2002 impersonando Io nel Prometeo incatenato per la regia di Luca Ronconi.

“Vent’anni fa calcai per la prima volta queste scene vincendo questo premio e fu subito un colpo di fulmine – ha dichiarato a caldo la Marinoni – Oggi, a distanza di venti anni, posso dire che quel colpo di fulmine è diventato un grande amore e dedico ad ognuno di voi la felicità per questo riconoscimento”.

Premio agli artisti siciliani

È andato agli allievi della Scuola di teatro dell’INDA, invece, il Premio “Stampa Teatro” riservato da sei anni agli artisti siciliani in scena. “Reincarnano l’eternità del teatro classico e l’entusiasmo senza tempo di una scuola nata a Siracusa” c’è scritto nella motivazione del premio consegnato a Simonetta Cartia, una delle docenti e ieri in scena con molti suoi allievi, dal tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Salvatore Di Salvo.

“È stata un’edizione importante per noi – ha detto alla fine il segretario provinciale di Assostampa Siracusa, Prospero Dente – Il Premio “Stampa Teatro” è uno dei più longevi nel panorama teatrale italiano e la sua importanza è accresciuta anno dopo anno. La ventesima edizione doveva essere celebrata in modo particolare e per questo, grazie al supporto dell’Associazione Siciliana della Stampa e dell’Ordine regionale dei Giornalisti, abbiamo realizzato

una cartolina celebrativa e un annullo speciale di Poste Italiane. Grazie all’INDA e alla sua sovrintendente Valeria Told per aver condiviso, anche quest’anno, una serata così emozionante davanti ad oltre 5 mila persone”.

“Come Associazione siamo al fianco di tutti gli enti e le istituzioni che promuovono la cultura – ha commentato Giuseppe Rizzuto – Lo facciamo anche curando la formazione dei giornalisti. Riconosciamo all’INDA un ruolo importante per valorizzare le bellezze e i valori della nostra isola”». Anche quest’anno produzione speciale delle perle di mandorla by Alfio Neri per i vincitori