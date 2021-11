indagini della polizia

Una donna denunciata dalla polizia per violenza al marito

Il consorte ha preso dei pugni in volto

L’uomo è finito al Pronto soccorso dell’ospedale

La polizia ha denunciato una donna 33 anni, residente a Siracusa, con l’accusa di lesioni personali ai danni del marito. Secondo una prima ricostruzione delle Volanti, la donna ha preso a pugni il consorte che si è procurato una emorragia con prognosi di 30 giorni.

Le indagini

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno spinto la donna a picchiare il marito all’interno del loro appartamento: gli agenti delle volanti sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa ed hanno riscostruito la vicenda e denunciato la donna.

Stalker donna a Lentini

Non sono frequenti i casi di violenze e stalking ai danni di uomini ma di episodi, seppur sporadici, ne sono accaduti nel Siracusano. Nei mesi scorsi, una donna di 30 anni, originaria di Augusta, fu arrestata dai carabinieri per atti persecutori ai danni dell’ex compagno nei confronti del quale aveva il divieto di avvicinamento oltre ad essere sottoposta all’obbligo di dimora.

I pedinamenti

Nonostante la loro separazione, la 30enne non si sarebbe rassegnata all’idea di poter tornare con il compagno ma ne avrebbe fatta la sua ossessione, infatti, secondo le forze dell’ordine non lo avrebbe lasciato in pace, seguendolo e inviandogli decine di messaggi. Per questo motivo, le era stato notificato quel divieto ma sarebbe tornata alla carica e così, dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine, salì a bordo della sua macchina per recarsi a Lentini, il Comune del Siracusano dove vive l’uomo.