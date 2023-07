il coordinatore di fi bonfanti

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Corrado Bonfanti, chiede al Mpa, in merito alla presidenza del Consiglio comunale di Siracusa, di rispettare l’indicazione di Messina presa a maggioranza.

“Questo principio non vale per mettere – argomenta Bonfanti -da parte chi ha idee e fa valutazioni diverse, ma diventa indispensabile per evitare che, nella strada di avvicinamento alla data della votazione in Consiglio Comunale, si insinui il sospetto dell’inciucio, del tranello, frutto della confusione del caos indotto. La maggioranza consiliare dell’opposizione è un valore, un patrimonio ricercato e voluto prima del ballottaggio e, oggi, da consegnare a chi è stato espressione della sintesi delle varie anime della nostra coalizione”.

La risposta a Mancuso

L’intervento di Bonfanti fa seguito alle parole del delegato al tavolo regionale del Mpa, Fabio Mancuso, che, ieri, ha difeso la posizione di resistenza assunta dagli autonomisti siracusani, con in testa il deputato regionale, Peppe Carta, i quali rivendicano quella carica, frutto, a loro dire, di precedenti accordi.

“Leggiamo sulla stampa l’intervento – dice il coordinatore di Forza Italia Siracusa, Corrado Bonfanti – dell’esponente regionale degli Autonomisti (MPA), Fabio Mancuso, persona di grande esperienza e riconosciuta saggezza, a sostegno della posizione del Movimento, a Siracusa, sulla vicenda legata alla proposta del Centro Destra di indicare Ferdinando Messina come prossimo Presidente del Consiglio della nuova consiliatura 2023/2028. Quando non si registra l’unanimità nelle decisioni collegiali, le regole della democrazia impongono che si decida a maggioranza”.

L’appello al Mpa di Forza Italia

“Il Mpa è forza importante nel Centrodestra e saprà occupare ruoli politici al servizio dei propri elettori, della coalizione e dell’intera comunità. Barra dritta per coerenza, barra dritta per trasparenza, barra dritta per rispettare la volontà dei nostri elettori, pochi o tanti che siano stati” chiosa il coordinatore provinciale di Siracusa, Corrado Bonfanti. Nei giorni scorsi, si è registrato uno scontro durissimo tra FdI ed Mpa, con il primo, che per bocca del parlamentare Luca Cannata, ha dato un ultimatum agli autonomisti.