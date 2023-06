l'intervento di fabio mancuso

“Riproporre all’interno della coalizione di Centrodestra un candidato , che già abbiamo sostenuto , per un’ulteriore carica istituzionale e’ una provocazione ovvero una strategia al fine di poter continuare a dividere per imperare”. Lo afferma rappresentante del Mpa al tavolo del centrodestra, Fabio Mancuso, che interviene a difesa del Mpa di Siracusa, contrario alla scelta di FdI e Forza Italia di puntare per la presidenza del Consiglio a Ferdinando Messina, esponente di Forza Italia, battuto al ballottaggio dal rieletto Francesco Italia.

L’attacco a Cannata

Mancuso ne ha per il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata, che proprio a BlogSicilia, ha lanciato un ultimatum al Mpa, spiegando che chiunque si fosse messo contro la candidatura di Messina sarebbe stato fuori dal Centrodestra. “Le reiterate esternazioni dell’onorevole Cannata in merito all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale sono fuori luogo e irrispettose nei confronti della coalizione di centrodestra e dei siracusani. La campagna elettorale e’ finita, i siracusani hanno scelto, il Movimento per l’autonomia ha avuto un grande risultato a Siracusa e in tutti i 128 comuni al voto in Sicilia” spiega il sindaco di Adrano e rappresentante del Mpa al tavolo del centrodestra, Fabio Mancuso.

Carica offerta al Mpa

Mancuso, peraltro, rilancia quello che Peppe Carta va dicendo da tempo: la carica di presidente del Consiglio spetta al Mpa in virtù di accordi pre elettorali.

“Chi pensa di attribuire ad altri la sconfitta politica – dice Mancuso – dimostra la sua fragilità ovvero la sua arroganza. Le indicazioni di voto sono sempre valutate dai cittadini che in totale libertà scelgono il loro sindaco. L’ottimo candidato del centro destra Ferdinando Messina non ha superato nostro malgrado la valutazione dei siracusani, riproporre all’interno della coalizione di centro destra un candidato , che già abbiamo sostenuto , per un’ulteriore carica istituzionale e’ una provocazione ovvero una strategia al fine di poter continuare a dividere per imperare. Peraltro, la carica istituzionale era stata offerta al nostro Movimento da chi ora interpreta quel patto solo in caso di vittoria”.

La proposta

“Il Movimento per l’Autonomia invita gli alleati del centrodestra a una maggiore riflessione e al di là del tatticismo esasperato eviti l’ulteriore lacerazione che favorisce posizioni personali, i siracusani meritano ben altro. Siamo certi che questa riflessione sarà condivisa anche dai vertici regionali del centrodestra . Ad ogni buon conto la Presidenza del Consiglio di una città come Siracusa merita una condivisione delle forze di maggioranza consiliare, senza però commettere l’errore di voler utilizzare una carica istituzionale come scelta di parte, la Presidenza del consiglio comunale e’ di tutti, consiglieri e cittadini”.