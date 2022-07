la denuncia di articolouno

“Senza volere entrare nelle beghe interne agli altri partiti certi nodi andrebbero sciolti negli organismi di partito, invece abbiamo visto scendere in campo sindaci, aspiranti candidati, sindaci amici di altri sindaci, aspiranti deputati che hanno visto lievitare le registrazioni in modo platealmente anomalo sulla base delle quotazioni di un candidato rispetto all’altro”.

La denuncia di ArticoloUno

E’ la denuncia di Pippo Zappulla e Antonino Landro, rispettivamente segretario regionale e provinciale di ArticoloUno in merito al risultato delle Primarie, vinte da Caterina Chinnici, in alcuni Comuni del Siracusano dove di recente, nella tesi di ArticoloUno, ci sono state adesioni di sindaci nel Pd mentre in altri si registrano forti interessi per candidature alle regionali.

“Lo diciamo senza volere mettere in discussione la legittimità del risultato, nulla di illegale ma di eticamente e politicamente anomalo certamente. Anche perché il degrado della politica – concludono Zappulla e Landro – affonda le proprie radici e ragioni anche in occasioni come questa dove, lo confessiamo, abbiamo provato imbarazzo. Speriamo proprio di non essere i soli a provare una simile sensazione”.

Il risultato di Fava

ArticoloUno analizza il risultato di Claudio Fava nel Siracusano. “Claudio Fava nella provincia di Siracusa con quasi il 28% supera di molto il dato regionale che lo vede al 23%. Vince ad Avola, a Palazzolo, a Sortino, a Noto. Straordinario inoltre il risultato di Augusta dove Fava prevale con oltre 100 voti di differenza sulla vincitrice “.

“Anche il risultato di tanti altri Comuni pur ridimensionato (Floridia, Lentini, Pachino) ha dimostrato l’esistenza di un’area politica, culturale e valoriale di sinistra che merita considerazione e rispetto. Una rete di militanti, di donne e di uomini , alcuni anche non riconducibili ai partiti, che hanno dispiegato impegno , passione e mobilitazione e da loro ripartire per rilanciare le idee e le battaglie per il lavoro e i diritti anche nella provincia di Siracusa” – sostengono Pippo Zappulla e Antonino Landro segretario regionale e provinciale di ArticoloUno.