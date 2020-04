C’è il primo guarito da Covid19 ad Augusta. Ad annunciarlo è stato il sindaco del Comune del Siracusano, Cettina Di Pietro, che, proprio nella giornata di ieri, aveva lanciato un segnale positivo, in quanto due dei pazienti che avevano lasciato nei giorni scorsi l’ospedale Muscatello di Augusta per essere trasferiti in una struttura privata nella disponibilità dell’Asp di Siracusa sarebbero stati ritenuti in via di guarigione. Infatti, l’esito del secondo tampone ha posto fine all’incubo per uno di questi pazienti.

“Voglio condividere con voi la bella notizia che mi è giunta dall’Asp.

Ieri nel video -scrive il sindaco di Augusta – vi avevo detto dei due ricoverati al Cov-Cen di Augusta che avevano avuto il primo tampone negativo e quindi erano stati dimessi e avviati al soggiorno a Città della Notte. Uno di loro oggi ha ricevuto anche il secondo tampone, anch’esso negativo. Quindi Augusta ha ufficialmente il suo primo guarito e di ciò sono estremamente felice”.

“Per quanto riguarda gli altri contagiati, tutto rimane invariato rispetto a ieri. Continuerò a tenervi informati sulla situazione Covid 19 nella nostra città” conclude il sindaco di Augusta.