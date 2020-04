Quarantena conclusa

E’ finita l’angoscia per 16 residenti di Augusta che erano in attesa dei tamponi per sapere se avevano contratto o meno il Covid19. I test, come svelato dal sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, sono risultati negativi, per cui hanno potuto tirare un sospiro di sollievo insieme ai loro familiari. Molti di loro erano rientrati in Sicilia e, come prevedono i protocolli sanitari, si erano messi in quarantena ma trascorsi i canonici 14 giorni non avevano avuto notizie dell’esito dei tamponi. “Abbiamo avuto la notizia da poco – dice il sindaco Cettina Di Pietro – adesso attendiamo gli esiti degli altri tamponi. La situazione si è finalmente sbloccata, venerdì ho inviato una lettera al direttore sanitario dell’Asp di Siracusa e per conoscenza all’assessore alla Sanità, Ruggero Razza e finalmente ho ottenuto delle risposte”.

Sul fronte del contagio, il sindaco di Augusta sostiene che due residenti della città, ricoverati all’ospedale Muscatello di Augusta, sono stati dimessi ed ora sono in una struttura privata, l’albergo Città della Notte, trasformato per l’occasione in un locale per i pazienti che sono in attesa di tampone per certificarne la guarigione. “Abbiamo un solo ricoverato – dice il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro – che si trova all’ospedale Umberto I di Siracusa. Sei positivi si trovano nelle rispettive abitazioni, in isolamento, e due di loro sono in via di guarigione, in quanto il primo tampone ha dato esito negativo. Ne serve un altro ma speriamo che possa essere anch’esso negativo”.