L'incidente è avvenuto a Rosolini

Avrebbe voluto comprare una moto che era in vendita ma prima di firmare un assegno e consegnarlo al proprietario un giovane di Rosolini avrebbe chiesto di compiere un giro di prova.

Non una richiesta assurda, del resto sembrava così sicuro di se quel ragazzo. Di fatto, è salito in sella alla moto per testare quella motocicletta. Avrebbe dato una bella “sgasata” e via verso viale Paolo Orsi, in direzione di Ispica. Sembrava tutto a posto, poi l’imprevisto, su cui sono al lavoro le forze dell’ordine.

Il motociclista in prova, per cause tutt’ora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il caso ha voluto che nessuna macchina o camion lo travolgesse, anzi alcuni degli automobilisti in transito, dopo essersi fermati, hanno prestato le prime cure alla vittima.

Il giovane avrebbe accusato dolori alla gamba, era piuttosto sofferente e poco dopo sono arrivati i soccorsi. E’ stato trasferito all’ospedale Di Maria di Avola ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E’ tenuto sotto osservazione dai medici che stanno verificando se il ragazzo presenta delle altre lesioni.