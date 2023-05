il parlamentare ars del m5s gilistro

“Ho chiesto al presidente della commissione Sanità di convocare urgentemente una riunione proprio a Pachino“. Lo afferma il deputato regionale del M5S Carlo Gilistro dopo la denuncia della sindaca di Pachino sulla mancanza di medici che possano coprire i turni per tutto il mese di maggio. Si tratta della stessa struttura dove nel febbraio scorso morì un agricoltore di 38 anni trasportato per un malore nel Pta che, però, quel giorno, era privo di dottori.

“Pachino è un caso limite. Ricordo a febbraio scorso il caso del 38enne che, dopo aver accusato un malore, aveva raggiunto proprio il Pta dove, però, c’era solo personale infermieristico e non medico. Purtroppo è deceduto e sulla vicenda aveva acceso i suoi riflettori anche la Procura di Siracusa” dice Gilistro.

“Promesse non mantenute sul Pta”

Nonostante le proteste dei cittadini e le rassicurazioni dei vertici Asp su attivazione di servizi adeguati – prosegue Gilistro – ancora non si vede nessuna delle soluzioni promesse: non la richiesta ambulanza con medico a bordo h24, non il Ppi. E con la stagione estiva, e l’aumento della popolazione residente per via delle numerose presenze

turistiche, esploderà nuovamente il caso della Guardia Medica di Marzamemi, frazione di Pachino”.

“Convocare la commissione Sanità”

“Ricordo che rimandare la soluzione ai futuri ospedali e case di comunità significa solo non comprendere che il problema per i pachinesi e la zona sud della provincia di Siracusa è oggi e non domani. Attendo – dice Gilistro – con fiducia la convocazione della Commissione Sanità a Pachino, per analizzare le vicende ed ascoltare le richieste

del territorio per operare giusti correttivi attraverso l’Asp provinciale”.

Nelle settimane scorse, come dice il deputato Ars, anche il parlamentare nazionale Filippo Scerra (M5S) aveva presentato una interrogazione al Ministero della Salute per sollecitare verifiche sui livelli essenziali di assistenza sanitaria inSicilia, con particolare riferimento alla carenza di personale medico nell’Isola. Attesa la risposta del Ministro.