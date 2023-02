avviso dell'asp di siracusa

L’Asp di Siracusa ha indetto un avviso pubblico per un corso di formazione di emergenza e maxi emergenza per medici neolaureati, medici UCA, medici di Continuità assistenziale, e medici non in possesso dell’attesto di formazione per l’Emergenza.

Un’iniziativa figlia del vertice della settimana scorsa a Palermo, con l’assessore alla Salute Giovanna Volo, dopo il dramma nel Pta di Pachino dove un 38enne è deceduto senza avere avuto la possibilità di essere visitato da un medico, per via di una carenza cronica di organico. In questo modo, l’Asp conta di rimpolpare di camici bianchi le strutture.

Il corso di 100 ore

Il corso, organizzato dalla Centrale operativa 118 in collaborazione con l’Unità operativa Formazione permanente dell’Asp di Siracusa, sarà effettuato in un arco temporale di due settimane per un totale complessivo di 100 ore. La partecipazione al corso obbligherà i partecipanti per un periodo di 24 mesi dalla data di conseguimento dell’attestato di formazione ad accettare eventuali incarichi convenzionali, con carattere di esclusività, nell’ambito dei servizi di Emergenza territoriale sanitaria dell’Asp di Siracusa con impiego sui mezzi di soccorso del SUES 118, remunerati secondo quanto previsto dai vigenti accordi.

L’intesa con la Regione

“Ringraziamo l’assessore regionale della Salute Giovanna Volo – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra assieme al direttore sanitario Salvatore Madonia e al direttore amministrativo Salvatore Lombardo – per avere concesso l’autorizzazione regionale ad attivare, con l’urgenza che la tematica richiede, corsi compatti per la formazione sull’emergenza che ci consentirà di coprire i turni dei mezzi di soccorso medicalizzati del SUES 118. Ciò considerata, come è a tutti noto, la grave carenza di personale medico, in atto esistente, nello specifico di medici EST disponibili per la copertura dei turni di servizio, che crea giornalmente criticità nell’espletamento della regolare assistenza sanitaria in emergenza-urgenza su tutto il territorio regionale”.

L’avviso è pubblicato nel sito internet aziendale nella sezione Bandi di concorso e le domande vanno indirizzate entro il 28 febbraio 2023 all’indirizzo pec cure.primarie@pec.asp.sr.it .