Pta senza medici, vertice a Palermo, “turni coperti e corsi per neo laureati”

Gaetano Scariolo di

09/02/2023

Turni coperti nel Pta di Pachino per tutto febbraio e corsi di formazione per medicina di urgenza per medici neo laureati.

Vertice a Palermo

Questa, in sintesi, la conclusione del vertice a Palermo tra l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, i deputati regionali siracusani, Tiziano Spada (Pd) e Riccardo Gennuso (Forza Italia), la sindaca di Pachino, Carmela Petralito ed una delegazione di consiglieri comunali di Pachino per discutere del caso del Pta di Pachino, carente di medici.

Il caso del 38enne morto nel Pta

In questa struttura è deceduto la settimana scorsa un 38enne agricoltore che, dopo aver avvertito un malore si è recato nel locale ma non c’erano medici in turno. Da qui, l’apertura di una inchiesta da parte della Procura di Siracusa, a seguito dell’esposto presentato dalla famiglia della vittima, Sebastiano Morana, sulla cui salma è stata disposta l’autopsia. Il commissario dell’Asp, Ficarra ha spiegato che non sono emerse responsabilità da parte dei sanitari che hanno prestato soccorso al 38enne.

Corsi per formare medici

“Questi corsi di formazione in favore di medici neolaureati consentiranno, stando a quanto ci ha prospettato l’assessore regionale alla Salute – dice a BlogSicilia il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada – di rimpolpare l’organico a Pachino”.

I turni nel Pta di Pachino

Nell’immediato, secondo quanto riferito dai manager dell’Asp di Siracusa nel corso dell’occupazione dell’aula consiliare di Pachino da parte di un gruppo di consiglieri, sarà garantita la copertura diurna dei medici nel Pta, che è il vero problema, in quanto nelle ore notturne c’è il medico della Guardia medica. Tutto questo nel mese di febbraio.

“Copertura anche nei mesi successivi”

Nel corso dell’incontro, “l’assessore ci ha anche detto che la copertura sarà estesa anche nei mesi successivi per evitare altre situazioni drammatiche” spiega a BlogSicilia il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada.

Il valzer dei manager dell’Asp

Ma sulla gestione delle aziende sanitarie, in tutta la Sicilia, incombe un valzer di incarichi che all’attenzione dell’amministrazione regionale.