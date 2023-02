parla il commissario ficarra

“La nota carenza di medici è, piuttosto, un problema nazionale, che investe tutto il servizio sanitario

non solo l’Asp di Siracusa”. Lo afferma il commissario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, in merito alla vicenda di Sebastiano Morana, il 38enne di Pachino, deceduto nel Pta di Pachino che era, in quel momento, sprovvisto di medici.

L’inchiesta della Procura

Il caso, di cui si occuperà la Procura di Siracusa con una inchiesta aperta dopo un esposto dei familiari, ha suscitato clamore e vi sono state delle iniziative di protesta.

L’occupazione dell’aula e le parole della famiglia del 38enne

Tra queste l’occupazione dell’aula consiliare da parte di un gruppo di consiglieri che ha criticato aspramente il sistema sanitario locale. Nel locale del Comune si sono recati, oltre ai deputati regionali Tiziano Spada (Pd) e Riccardo Gennuso (FI), la sindaca di Pachino, Carmela Petralito, anche i familiari della vittima ed il fratello ha puntato l’indice sulla gestione della sanità.

“A Pachino servizi sanitari all’altezza”

“L’impegno della Direzione dell’Asp di Siracusa in questi ultimi tre anni per potenziare i servizi esistenti, migliorarne la qualità e l’efficienza sia sotto il profilo sanitario che strutturale su tutto il territorio provinciale è stato attento ed oculato” sostiene il commissario dell’Asp Siracusa. Inoltre, “sostenere che a Pachino non ci siano servizi sanitari “all’altezza della dignità di cittadini”, come affermato su alcuni organi di stampa, contrasta con la realtà sanitaria esistente” spiegano dall’Asp.

Nel Pta c’è Radiologia

“Nella sede del PTA di Pachino, inoltre, lo scorso ottobre è stato attivato il servizio di Radiologia che garantisce da parte dell’Azienda al territorio pachinese l’esecuzione della diagnostica radiologica sia ai pazienti in degenza nella RSA” sostengono il direttore delle Cure Primarie Lorenzo Spina, il direttore dell’UOC Tecnico Rosario Breci e il direttore del Distretto di Noto Giuseppe Consiglio. Ed ancora, “Pachino ha avuto assegnate circa 85 ore di specialistica ambulatoriale nelle branche più richieste ed è stato previsto”. aggiungono.

Il Comitato permanente dei consiglieri

I consiglieri comunali protagonisti dell’occupazione dell’aula del Municipio, conclusasi nelle ore scorse, hanno deciso di costituire un Comitato permanente con l’obiettivo di monitorare la gestione delle strutture sanitarie a Pachino, in particolare il Pta dopo che l’Asp ha spiegato di voler risolvere il problema della turnazione dei medici.

“Accogliamo con piacere la decisione del Consiglio comunale di sospendere l’occupazione dell’aula consiliare – aggiunge il commissario straordinario Ficarra – ma l’Azienda non ha “ceduto” nell’affermare che provvederà a coprire i turni nel PTE, considerato che garantisce i servizi sanitari sempre e comunque, in modo uguale su tutto il territorio, con gli strumenti che ha a disposizione”.