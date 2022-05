l'assessore buccheri risponde a civico 4

“Leggere che “non si ha traccia della pulizia delle spiagge” oltre ad essere una dichiarazione falsa è un’opera di denigrazione gratuita ed ingiustificata”. Lo afferma l’assessore all’Igiene urbana di Siracusa, Andrea Buccheri che, replica duramente alla denuncia del movimento Civico 4 sull’assenza di pulizia delle spiagge della città.

“Abbiamo foto ed immagini”

L’esponente dell’amministrazione di Siracusa, a testimonianza delle sue dichiarazioni circa le opere di bonifica dei litorali, ha inviato delle documentazioni fotografiche.

“Le immagini, le foto e i video confermano e garantiscono che, come previsto dal capitolato, dal 25 aprile tutte le spiagge e i varchi balneabili sono dotate dei trespoli e che, in collaborazione con l’Area marina protetta, sono stati installati i cestini nei varchi della Amp. Il tutto con le cadenze e le giornate previste dal capitolato a seconda del

periodo di bassa, media e alta stagione”.

La pulizia dei parcheggi

“Stesso discorso riguarda la pulizia delle aree a parcheggio delle zone balneari, compreso quello di viale dei Lidi. Ricordo- conclude Buccheri- che il servizio è attivo da quando è operativo il nuovo contratto settennale ( luglio

2020 ) che prevede, da capitolato, tutti gli interventi sopra descritti per salvaguardare i nostri ambienti costieri, il nostro mare e la biodiversità di questa terra, in una città come Siracusa ricca di risorse naturalistiche da sempre suo emblema e attrattiva turistica”.