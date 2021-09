indagini della polizia

Nuova intimidazione a Siracusa con l’esplosione di bomba carta in viale dei Comuni, nella zona nord di Siracusa, contro un chiosco per la vendita di fiori. L’allarme è scattato intorno alle 20,30 quando sono arrivate al palazzo della Questura le chiamate di emergenza da parte dei residenti della zona mentre sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Squadra mobile per quantificare i danni all’attività commerciale. Si tratta del secondo avvertimento a distanza di una settimana dopo quello nei confronti di un bar, in viale Santa Panagia, non molto distante da dove è stato sistemato il nuovo ordigno, per cui gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, intendono accertare se esistono collegamenti e se dietro si nasconde il racket delle estorsioni.