interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco

Le raffiche di vento che stanno imperversando in Sicilia si sono abbattute anche a Siracusa. Nelle prime ore del mattino, tra le 6,30 e le 8, le folate hanno sradicato alcuni alberi, sia dentro la città che nelle zone periferiche.

Alberi abbattuti

In Largo Dicone, nella zona di via Tisia, una delle aree commerciali più importanti del capoluogo, un albero, al centro della rotonda, è stato spezzato ma situazioni simili si sono vissute un po’ ovunque. Colpite anche le zone balneare ed al lavoro ci sono il personale della Protezione civile di Siracusa ed i vigili del fuoco. Qualche palo è stato danneggiato così come dei cartelloni pubblicitari. Ma, a partire, dalle 8,30 la situazione è nettamente migliorata: le folate di vento si sono attenuate.





“Situazione sotto controllo” per il Comune

“I problemi, specie in Largo Dicone – dice a BlogSicilia l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Enzo Pantano – sono stati risolti, la situazione è sotto controllo. Abbiamo, prevalentemente, segnalazioni da parte di privati, in particolare in alcuni condomini della città e qualcuna nella zona di Fontane Bianche. Gli edifici pubblici non hanno subito danni, per gli alberi pericolanti abbiamo risolto le criticità”.

Maltempo in Sicilia ma niente allerta a Siracusa

L’allerta gialla si estende per la giornata odierna ed interesserà 7 province. Le uniche escluse saranno Siracusa e Ragusa.

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata con precipitazioni o brevi temporali, con tendenza a successivo miglioramento”.

Il caldo resiste

Piogge e temporali non faranno abbassare troppo le temperature. Rimarrà generalmente caldo ovunque. Massime previste tra i 28 ed i 36 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 36 a Catania, 28 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 33 a Ragusa, 32 a Siracusa, 29 a Trapani.