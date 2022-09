Fusti giù anche in alcune strade tra Bagheria a Brancaccio

Il vento e la pioggia di queste ore a Palermo e provincia sta lasciando i suoi segni con la caduta di alberi lungo la linea del tram e in alcune strade tra Palermo città e le città dell’hinterland. Qualche disagio si sta verificando alla viabilità, fortunatamente nessun danno di rilievo almeno stando alle prime notizie che trapelano.

Il tram

Lungo la rete del tram a Palermo si è verificata la caduta di un albero che ha occupato buona parte della linea. Per la precisione l’evento si è verificato in via don Pino Puglisi. Immediato l’intervento dei pompieri che hanno rimosso l’arbusto permettendo il ripristino della viabilità senza alcuna conseguenza fortunatamente.

Altri crolli

Il vento ha anche abbattuto alberi lungo alcune strade del quartiere Brancaccio e nella vicina cittadina di Bagheria. Anche qui pompieri in azione e nessuna conseguenza sul traffico, pedoni o automobilisti.

Le previsioni

Il maltempo arriva in Sicilia con tanto di allerta gialla in sette province dell’isola. Questo il quadro meteo per la giornata di oggi, sabato 17 settembre. È atteso qualche rovescio tra Trapanese e Palermitano, precipitazioni più isolate anche sul Messinese. Temperature ancora calde, venti di scirocco in rotazione a Nord-Est. L’allerta gialla si estende per la giornata odierna ed interesserà 7 province. Le uniche escluse saranno Siracusa e Ragusa. Previsti temporali con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sulle Isole Eolie cielo molto nuvoloso nella prima parte della giornata con precipitazioni o brevi temporali, con tendenza a successivo miglioramento”.

L’avviso della protezione civile

L’avviso numero 22259 della protezione civile aveva già indicato condizioni meteo avverse “dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 9-12 ore”. In particolare il bollettino riporta la previsione di “venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie”. I mari sono indicati mossi ed agitati. Si legge: “Molto mossi tutti i bacini occidentali, fino ad agitato dalla serata il Tirreno meridionale; tendente a molto mosso lo Ionio”.