Il provvedimento eseguito dai carabinieri

I carabinieri di Avola hanno arrestato Giuseppe Carbè, 24 anni, avolese, con precedenti penali, in quanto condannato in via definitiva ad un anno di reclusione per una rapina commessa a Mantova quando aveva 16 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia ed eseguito dai militari che hanno accompagnato il giovane nel carcere minorile di Catania, essendo stata bocciata la possibilità di scontare la sua pena in altro modo, “non essendo state accolte le sue istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e misure alternative a causa di altri reati commessi nel frattempo, che ne hanno confermato la pericolosità”.

“Il provvedimento ha sancito che l’uomo debba ora scontare una pena definitiva di quasi un anno di reclusione comminatagli anni fa per una rapina impropria commessa a Mantova, in concorso con altri soggetti, quando era ancora un minorenne di appena 16 anni. Nella circostanza Carbè, assieme ad alcuni suoi conoscenti, sottrasse con la forza ad alcuni coetanei degli spiccioli, venendo poi per questo atto perseguito dalla giustizia minorile” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.