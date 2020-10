la regione guiderà gli interventi

L’emergenza sanitaria accorcia i tempi della burocrazia, per cui si procederà, nelle prossime settimane, all’inizio dei lavori per l’ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Avola per un importo di 2 milioni e 620 mila euro. La presidenza della Regione, insieme all’assessorato regionale alla Salute, ha, infatti, inserito l’opera tra gli obiettivi principali relativi al riordino della rete ospedaliera per l’emergenza Covid19.

Secondo quanto indicato dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa, ci vorranno 11 mesi per la conclusione dei lavori.

“Esprimo vivo apprezzamento – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – per l’interesse manifestato ancora una volta dal presidente della Regione Musumeci e dall’assessore Razza nei confronti del territorio siracusano e per l’impegno di tutto l’Ufficio tecnico aziendale per il lavoro preparatorio effettuato. Questo permetterà all’Azienda di liberare risorse economiche a carico del proprio bilancio che saranno immediatamente reinvestite per il miglioramento strutturale e tecnologico dei presidi ospedalieri e territoriali aziendali”.

La stessa azienda sanitaria spiega la genesi e l’evoluzione della vicenda. “Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento – fanno sapere dalla direzione dell’Asp di Siracusa – del Pronto soccorso dell’ospedale di Avola la direzione generale dell’Asp di Siracusa aveva già indetto la gara e aveva proceduto all’aggiudicazione dopo il contenzioso posto in essere da una delle ditte partecipanti. La presidenza della Regione, d’intesa con l’Assessore regionale alla Salute, li ha inseriti tra gli obiettivi principali per l’attuazione degli interventi di cui al decreto legge 34 del 2020 relativo al riordino della rete ospedaliera per l’emergenza Covid19”.

In merito al contagio, “sono 530 i positivi allo stato in tutta la provincia di Siracusa”. Lo ha detto il sindaco di Avola, Luca Cannata, dopo aver letto i dati analitici su tutto il Siracusano forniti dall’Asp di Siracusa. Ad Avola, sono 43 i contagiati, 93 le persone in isolamento. “Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuando a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi” avverte il primo cittadino di Avola, Luca Cannata.