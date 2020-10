il dato fornito dal sindaco di avola

“Sono 530 i positivi allo stato in tutta la provincia di Siracusa”. Lo dice il sindaco di Avola, Luca Cannata, dopo aver letto i dati analitici su tutto il Siracusano forniti dall’Asp di Siracusa. In merito alla situazione sanitaria di Avola, sono 43 i contagiati, 93 le persone in isolamento. “Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuando a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi” avverte il primo cittadino di Avola, Luca Cannata.

Resta invariato, rispetto a ieri, il dato su Noto: 67 positivi, una buona fetta di questi sono anziani ospiti di due case di cura della città barocca.