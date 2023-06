colpo avvenuto ad augusta

Gli agenti del commissariato di Augusta hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini per rapina nei confronti un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, di origine catanese.

In carcere per un’altra rapina

Il provvedimento è stato notificato nel carcere di Piazza Lanza dove l’uomo si trova recluso in custodia cautelare per aver commesso un’altra rapina in provincia di Catania lo scorso gennaio. Contestualmente, il pm della Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il catanese.

La rapina e l’ostaggio

Lo scorso 31 dicembre, alle ore 12 circa, l’uomo, giunto a bordo di una moto di grossa cilindrata, si presentò nell’ufficio postale di Augusta di viale Italia col volto travisato da un casco e, minacciando con un taglierino una cliente anziana, stringendola a sé e puntandole l’arma, chiese alla cassiera il denaro.

Il bottino e la fuga

Non avendo ricevuto quanto richiesto, aprì lui stesso la la cassa, impossessandosi della somma di 1.090

euro. Il rapinatore si dileguò a bordo della moto, facendo perdere le proprie tracce.

Le immagini

Gli agenti di polizia, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza della zona riuscirono ad identificare il presunto responsabile che aveva nella sua disponibilità quella moto usata per la rapina.

La richiesta di rinvio a giudizio

Tali elementi, raccolti dagli investigatori, hanno permesso alla Procura della Repubblica di Siracusa di emettere il provvedimento di avviso di conclusione indagini e, di conseguenza, considerati i gravi indizi di colpevolezza emersi a carico dell’indagato, hanno permesso altresì di richiedere il rinvio a giudizio al Gup di Siracusa pochi giorni addietro.

Rapinatore siracusano arrestato

Un siracusano è stato tratto in arresto nelle settimane scorse dalle forze dell’ordine che hanno eseguito una misura cautelare con l’accusa di rapina emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Due rapine al distributore di benzina

Secondo le prime informazioni, l’uomo è accusato di aver commesso due rapine ai danni di un distributore di benzina in viale Santa Panagia, a ridosso delle case dell’area dell’ex Tonnara.

Le immagini delle telecamere

I colpi sono commessi nel mese di maggio ma per arrivare all’identità dell’indagato, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno usato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.