l'imputata sconterà in carcere la pena

I Carabinieri di Noto hanno arrestato una donna di 45 anni appartenente al nucleo familiare Scalora Rasizzi, della comunità dei caminanti, a Noto, che è stata condannata, in via definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione, per rapina.

Rapina nel Lazio

Secondo quanto emerge nella ricostruzione dei militari del comando provinciale di Siracusa, l’imputata si è reso responsabile di un’aggressione ad danni di un’anziano avvenuta nel 2008 ad Anzio, nel Lazio.

Le indagini

In quel periodo, la donna si trovava nel Centro Italia ed avrebbe organizzato un colpo per portare via qualcosa di prezioso alla vittima ma alcune testimonianze e le indagini permisero agli inquirenti di identificare la donna, quale autrice della rapina.

Il processo

Ne è seguito un procedimento giudiziario che si è concluso 15 anni dopo quell’episodio con la condanna della donna, frattanto rientrata a Noto. I carabinieri della Compagnia di Noto si sono presentati al cospetto della 45enne con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura Generale della Repubblica: è stata trasferita nel carcere femminile di Piazza Lanza di Catania dove scontare la pena, come disposto dall’Autorità giudiziaria.