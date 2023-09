l'interrogatorio in tribunale

Dopo “un’incomprensione con la sua compagna” è uscito di casa Armando Battaiola, 45 anni, siracusano ma non avrebbe potuto allontanarsi perché ai domiciliari.

L’arresto per rapina

L’uomo, difeso dall’avvocato Junio Celesti, era stato arrestato nei mesi scorsi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per rapina ai danni di un distributore di carburante in viale Santa Panagia, nell’area dell’ex Tonnara, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. In realtà, il 45enne siracusano è accusato di un’altra rapina, eseguita nella stessa pompa di benzina.

Le immagini delle telecamere

I colpi sono commessi nel mese di maggio ma per arrivare all’identità dell’indagato, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno usato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.

Bloccato ed arrestato

Fatto sta, che, nelle ore scorse, dopo essersi allontanato dall’appartamento è stato intercettato e bloccato dalle forze dell’ordine: non avendo avuto alcuna autorizzazione è stato dichiarato in stato di arresto. E’ stato successivamente condotto al palazzo di giustizia di Siracusa ed al termine dell’udienza la sua misura è stata convalidata.

Verso il processo

Il giudice ha disposto il suo trasferimento ai domiciliari, evidentemente la sua versione sulle ragioni dell’evasione, legata ad un litigio con la compagna, ha evitato l’aggravamento del provvedimento. In ogni caso, tra poco per lui si aprirà il processo.