indagine dei carabinieri di augusta

Un uomo di 36 anni, di Augusta, è stato arrestato dai carabinieri per aver commesso una rapina ai danni di una donna. Secondo quanto emerso nelle indagini, l’uomo, con precedenti penali, nella serata di ieri, dopo aver incrociato la vittima, si è avvicinato con l’obiettivo di prenderle il telefonino.

La reazione della donna

Non si sarebbe aspettato la reazione della donna, che avrebbe provato a sventare lo scippo, poi trasformatosi in rapina a seguito dell‘aggressione ai danni della vittima. Prima di colpirla, l’avrebbe anche minacciata di morte, fatto sta che è finita a terra, soccorsa poco dopo dai passanti.

Vittima in ospedale

E’ stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta dove le sono state diagnosticate delle ferite, per fortuna, non gravi. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri che hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire all’autore della rapina, intercettato in prossimità della sua abitazione. E’ stato arrestato e condotto in carcere.

Anziana rapinata a Catania

La videosorveglianza ha incastrato nel catanese un pregiudicato per una violenta rapina ad un’anziana. La donna venne presa alle spalle per strapparle da dosso due oggetti preziosi. A distanza di meno di due mesi i carabinieri, d’intesa con la Procura, sono riusciti a far luce sull’autore di questo odioso raid criminale anche per le ferite riportate dall’inerme vittima.

L’episodio

Il provvedimento è stato portato avanti dalla Procura distrettuale della Repubblica, nell’ambito delle indagini a carico di un 55enne di Adrano indagato per il reato di rapina aggravata. Nei suoi confronti è arrivata la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della stazione di Bronte ed Adrano.

Le indagini hanno fatto luce su quanto commesso dall’uomo che a Bronte, intorno alle 12.45 dello scorso 7 novembre, avrebbe sorpreso alle spalle una 77enne che camminava a piedi lungo la via monsignor Saitta strattonandola da una spalla, strappandole con forza due collanine d’oro e, quindi, dandosi immediatamente alla fuga per le vie circostanti.