Tribunale

E’ diventata definitiva la condanna a 4 anni di reclusione per rapina nei confronti di Gaetano Davide Furnò, 26 anni, disoccupato, con precedenti penali, di Lentini. Il giovane, che avrà un’interdizioni di 5 anni dai pubblici uffici, è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Augusta per scontare la sua pena. I giudici lo hanno riconosciuto responsabile degli assalti, a mano armata, avvenuto il 13 ottobre del 2018 ai danni di due supermercati, a Francofonte ed a Carlentini, commessi nella stessa giornata, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Il giovane, secondo quanto sostenuto dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa, avrebbe fatto parte di una banda di rapinatori molto attiva nella zona, autrice di numerose rapine e furti anche con la cosiddetta tecnica della spaccata. In merito alle prove della sua responsabilità sui colpi al supermercato, il ventiseienne “venne trovato in possesso della refurtiva e delle armi utilizzate per commettere i reati e furono repertate tracce tramite le quali, grazie anche all’ausilio del Ris dei Carabinieri di Messina, vennero individuati anche i correi”.