La rapina ai danni di un mazarese di 85 anni

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno tratto in arresto Ivana Ferrara, 37 anni, mazarese, per i reati di lesioni personali aggravate, rapina e furto.

Il provvedimento di arresto nei confronti della donna è scaturito in conclusione di una attività di indagine condotta dai Carabinieri di Mazara del Vallo in seguito a una rapina compiuta dalla donna ai danni di un mazarese di 85 anni, che aveva da poco prelevato la pensione presso l’Ufficio Postale di via Salemi.

L’uomo aveva cercato di opporre resistenza, tuttavia, la donna era riuscita ad appropriarsi dell’intera somma di denaro in suo possesso pari a circa 1.200 euro. Durante la colluttazione, l’uomo aveva, inoltre, riportato un trauma escoriativo al braccio per il quale aveva dovuto fare ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso.

La donna arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata portata presso la Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli-Antonio Lorusso”. L’esecuzione del provvedimento cautelare conferma il sempre presente impegno profuso dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo a tutela della collettività, con particolare riferimento alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio.

I Carabinieri di Trapani, invece, hanno eseguito due arresti, uno in flagranza di reato e uno in esecuzione di ordinanza di misura cautelare in carcere. I militari hanno arrestato per il reato di evasione Antonino Bonnno, 28 anni che si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, venendo sorpreso dai militari.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal locale Tribunale, con la quale veniva sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere, hanno tratto in arresto Giuseppe Lombardo di 27 anni. Il provvedimento è scaturito dalla richiesta di aggravamento avanzata dai Carabinieri alla Autorità Giudiziaria, in forza dell’evasione dagli arresti domiciliari. Il giudice ha condiviso la tesi dei militari dell’Arma è ha disposto che l’uomo venisse portato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.