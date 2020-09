E' ai domiciliari

E’ ritenuto il componente di una banda specializzata in furti e rapine commessi nel Siracusano Rafael de Jesus Gomez Victoria, 22 anni, originario della Repubblica Domenicana, disoccupato con precedenti penali. L’11 settembre scorso era stato raggiunto, insieme ad altre 4 persone, da una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Siracusa, culminata con l’obbligo di dimora, ma secondo gli inquirenti se ne sarebbe infischiato, per cui il tribunale ha deciso di provvedere al suo arresto: si trova adesso ai domiciliari il sudamericano.

La banda avrebbe agito tra i comuni di Buccheri, Ferla, Lentini ed Augusta. I carabinieri hanno raccolto sei denunce per altrettanti furti nelle abitazioni durante la scorsa estate a Buccheri. “Parte della refurtiva è stata recuperata dai carabinieri della stazione di Buccheri – spigano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – presso un compro oro di Lentini a cui era stata consegnata dai rei per ottenere un veloce ritorno economico e presso l’abitazione di uno degli autori dei furti, ben nascosta in un vano sottoscala”

Le indagini del commissariato di polizia di Augusta sono scattate dopo una rapina del settembre 2019 ad un supermercato: due soggetti entrarono armati di pistola e minacciando i cassieri fuggirono con il bottino. Uno dei due dipendenti fu colpito alla testa con il calcio della pistola mentre un cliente venne scaraventato a terra. La visione dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati ha permesso ai carabinieri di rintracciare i componenti della banda e di recuperare anche parte della refurtiva rubata nelle abitazioni in un compro oro di Lentini e nel vano sottoscala di uno degli autori dei furti.

“Il sudamericano tuttavia, a riprova della sua riottosità a rispettare le disposizioni normative, ha ripetutamente violato la misura cautelare alla quale era stato sottoposto, ed i Carabinieri hanno immediatamente riferito in merito all’Autorità Giudiziaria, che conseguentemente ne ha disposto l’arresto e la custodia cautelare. Il giovane si trova ora ristretto agli arresti domiciliari.” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.