è residente a carlentini, nel siracusano

I carabinieri hanno arrestato Diego Bonaccorso, 45 anni, commerciante, di Carlentini, nel Siracusano, condannato in via definita per rapina e sequestro di persona. L’uomo, che dovrà scontare una pena residua pari a a 10 mesi di reclusione, è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa.

Nel dicembre del 2015, fu arrestato dalla polizia di Catania, insieme ad altre 5 persone, componenti, secondo la tesi dell’accusa, di un commando, a bordo di diverse auto, che avrebbe bloccato lungo la tangenziale di Catania – svincolo San Giorgio, un tir carico di generi alimentari che, pochi minuti prima, era uscito da una ditta di trasporti situata nella zona industriale di Catania. Il camion sarebbe stato trasferito in un deposito a Acicastello dove poi intervenne la polizia. Altri agenti della «Antirapine» bloccarono a Giarre altri due presunti componenti del gruppo che avrebbero sequestrato il conducente del tir.

“Sul conto dell’uomo, in passato macchiatosi – fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Siracusa – di diversi reati, è stata infatti disposta l’esecuzione di una pena divenuta ormai definitiva inflittagli per aver commesso nel 2018 in Catania alcune rapine aggravate anche dalla commissione di connessi sequestri di persona. L’uomo, che al momento era libero dopo un primo, lungo periodo di detenzione, dovrà ora scontare la parte residua di tale pena, pari a circa dieci mesi, in regime di detenzione domiciliare e dovrà pagare una multa di euro 5.700,00”

I carabinieri, dopo avere rintracciato il quarantacinquenne, lo hanno accompagnato nella abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.