il cartellone presentato dal comune

Il comune di Siracusa gioca la carta delle sinergie tra gli attori culturali per proporre una cartellone diversificato di eventi e festival capace di soddisfare la domanda di siracusani e visitatori. Un taglio diverso rispetto al passato messo in pratica già dalla conferenza di presentazione, stamattina all’Urban Center, che ha richiamato gli organizzatori di ben 8 manifestazioni che animeranno l’estate siracusana a partire da venerdì e fino al mese di settembre inoltrato.

Gli eventi storici

Cinque hanno una storia consolidata da un successo crescente il premio di doppiaggio “Tonino Accolla, le Feste Archimedee, l’Ortigia Film Festival, la Regata storica dei quartieri e il Premio letterario nazionale “Elio Vittorini” e Premio per l’editoria indipendente “Arnaldo Lombardi”; tre, anche se più recenti, si sono distinti per la qualità

dell’offerta artistica e culturale: Festa della musica, Settimana di musica barocca e Mediterrrarté.

Granata, “cartellone ricco”

“Sarà un cartellone molto ricco che tocca diverse espressioni artistiche – ha detto l’assessore alla Cultura e turismo Fabio Granata – costruito grazie ad organizzatori di cui conosciamo il lavoro, l’abnegazione e i rischi che ogni anno si assumono. Due le novità: l’avere messo in rete tutte queste realtà e avere pensato una promozione che intende raggiungere direttamente i viaggiatori utilizzando sia gli strumenti del Comune che la rete alberghiera ed extra-alberghiera dell’intera provincia. Puntiamo molto a fare crescere questi eventi, che rappresentano il tessuto connettivo di un’attività culturale di cui andiamo molto orgogliosi”.

La festa della Musica

Come in tutta Europa, anche Siracusa il 21 giugno avrà la sua Festa della musica, che si svolgerà in piazza Santa Lucia per opera della Pro loco. A partire dalle 17, le prime esibizioni saranno dedicate ai bambini per poi dare spazio a cinque cantautori. Un concerto itinerante del Corpo bandistico di Siracusa, diretto da Michele Pupillo, farà da spartiacque con la seconda parte dell’evento che vedrà sul palco 5 band e, infine, un dj set.

“Anche se istituita nel 1985 – ha detto il presidente della Pro loco, Luigi Puzzo – organizziamo la Festa per la terza volta. Sarà certamente una serata di spettacolo e una vetrina per artisti locali ma con un occhio rivolto al sociale. In piazza, infatti, saranno presenti gli stand delle associazioni di volontariato comprese quelle che si spendono in aiuto delle persone malate”.

Euromed Festival Tonino Accolla

Il 29 e 30 giugno sarà la volta del contest di doppiaggio organizzato dall’associazione “Arca” che da quest’anno prende il nome di Euromed Festival Tonino Accolla, intitolato all’attore e grande doppiatore siracusano. “Questa nona edizione – ha detto la presidente Stefania Altavilla – è innovativa perché ci relazioneremo con realtà estere e perché guarda alle nuove generazioni e alle tematiche al centro del dibattito istituzionale europeo, come l’ambiente e l’inclusione sociale”. La conduzione dello spettacolo sarà affidata a Maurizio Merluzzo – attore, doppiatore e youtuber – e a Vanessa Galipoli, artista ed imprenditrice.

La voce di Cate Blanchet e Nicole Kidman

Fra gli ospiti, Emanuela Rossi, voce di Cate Blanchet e Nicole Kidman, Marco Eugenio Di Giandomenico, scrittore, curatore e critico d’arte contemporanea, Rodolfo Bianchi, attore, doppiatore, pluri-premiato. Sul palco si alterneranno, fra interviste e performances, Flavio Aquilone, Valentina Favazza, Erica Necci e Yuri Bedini, quest’ultimo direttore di doppiaggio e con Tonino Accolla e assistente al doppiaggio di numerosi film. Sul palco anche la musica con Antonino Martorana e Walter Ricci, crooner che ha duettato con artisti del calibro di Michel Bublè, Mario Biondi, Dianne Reeves.

Le Feste Archimedee

La tradizionale parata per le vie della città, dai Villini di corso Umberto fino a piazza Duomo, aprirà il 3 luglio l’edizione numero 11 per delle Feste Archimedee, organizzate e dirette dall’associazione culturale Le Interferenze. Dedicate alla celebrazione del talento, dell’arte e della creatività giovanile quest’anno l’apertura è stata affidata a 20 associazioni sportive dilettantistiche.

Ortigia film festival

Con le sue 15 edizioni consecutive Ortigia Film Festival viene oggi annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Diffuso, inclusivo e sostenibile, OFF presenta al grande pubblico la cinematografia prima italiana e internazionale, attraverso un’attenta selezione di proposte audiovisive, che hanno teso a creare una linea di congiungimento ideale fra la Sicilia e i grandi fermenti che animano la cultura cinematografica e il cineturismo.

La Regata dei quartieri

Equipaggi misti e inesperti nella voga. La formula utilizzata lo scorso anno trova conferma anche in questa diciottesima edizione della Regata dei quartieri storici, organizzata da “Il Gozzo di Marika”, che animerà il centro storico e il mare circostante dal 5 al 18 agosto. A contendersi il palio, come sempre, saranno Ortigia, Tiche, Acradina, Neapolis e Epipoli ma la competizione sarà soprattutto l’esaltazione del “buzzettu”, il tipico gozzo siracusano iscritto nel 2018 Registro delle eredità immateriali della Regione Siciliana.

La Settimana barocca

Sarà interamente dedicata ad Antonio Vivaldi la quinta edizione della Settimana barocca Siracusa, che si svolgerà dal 6 all’11 agosto e avrà sede nel Chiostro dei Cappuccini. Ogni sera un’iniziativa per scoprire in tutti i suoi aspetti il grande compositore veneziano affidandosi alla competenza di Federico Maria Sardelli.