in lizza anche un ex assessore di siracusa

Ci sono un chirurgo, uno chef ed un imprenditore con la passione per la contestazione in una delle tre liste in corsa per le Regionali nel Siracusano legate a Cateno De Luca. Con i sondaggi in poppa, il movimento dell’ex sindaco di Messina è tra i favoriti per uno dei 5 seggi per l‘Assemblea regionale siciliana.

La lista forte di De Luca

Una delle liste più forti è certamente De Luca sindaco di Sicilia che vede dentro 3 uomini, Marco Bertoni, Luigi Fiumara, e Mariano Ferro, e due donne Romina Miano e Luna Stella Sole. I pronostici sono per i maschi che avrebbero maggiori possibilità per visibilità ed esperienza politica.

Sfida a 3

Marco Bertoni, che lavora come chef, è stato per ben due volte consigliere comunale di Augusta, vicino all’ex sindaco Pippo Gulino, con quest’ultimo sconfitto nelle ultime amministrative dall’attuale primo cittadino, Giuseppe Di Mare.

In lizza c’è anche un medico, Luigi Fiumara, di Floridia, che ricopre il ruolo di direttore di Chirurgia generale dell’ospedale unico Avola-Noto.

Come indicato nel suo curriculum “esegue circa 500 interventi chirurgici l’anno in elezione, abbracciando tutta la chirurgia, capo (ghiandole salivari maggiori), collo, torace, addominale open e laparoscopica, mammella, uro-ginecologica, vascolare venosa e tutta la chirurgia d’urgenza”.

Per il medico si tratta del primo vero banco di prova politico, non lo sarà, invece, per l’altro candidato maschio in questa lista: Mariano Ferro. Imprenditore agricolo, è stato tra i promotori del movimento dei Forconi, a cui aderirono agricoltori, pastori, allevatori, nato nel 2011 e protagonista di scioperi a oltranza e blocchi stradali, soprattutto in Sicilia.

La protesta partì dalla Sicilia ma si allargò al resto d’Italia, anche grazie all’adesione degli autotrasportatori, che provocarono la paralisi del trasporto su gomma dell’intero Paese, a partire dai rifornimenti di carburante. Ferro è stato anche candidato alla presidenza della Regione e nelle scorse amministrative ad Avola è stato tra i più ostinati oppositori dell’uscente sindaco, Luca Cannata e della sorella, Rossana Cannata, vincitrice delle elezioni.

L’ex assessore della giunta di Siracusa

Ci sono altre due liste legate a De Luca: Sicilia Vera e Orgoglio siculo. Nella prima, spicca il nome di Maura Fontana, imprenditrice turistica, che, per circa 2 anni, è stata assessore nella giunta del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. E’ l’ideatrice delle piste ciclabili a Siracusa ed è stata politicamente vicina a Gaetano Cutrufo, componente della segreteria regionale del Pd ma dopo le due dimissioni da assessore i rapporti si sono interrotti.