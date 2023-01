interrogazione del deputato ars del pd spada

Il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, ritiene “insenata la scelta” dell’Asp di Siracusa di riconvertire temporaneamente i posti letto del reparto di Medicina/Geriatria e Lungodegenza della struttura in reparto Covid.

La decisione dell’Asp Siracusa

Una decisione, quella intrapresa dalla direzione dell’azienda sanitaria, per via dell’aumento dei contagi che rischiano di affondare la gestione delle strutture ospedaliere del Siracusano. Spada ha annunciato un’interrogazione all’assessore regionale della Salute, una richiesta di audizione in VI Commissione e un intervento in Aula.

Ospedale di Lentini sotto media regionale per organico

Secondo quanto ipotizzato da Spada, l’ospedale di Lentini “ha una dotazione organica del 60% in meno rispetto alla media regionale. E tutto ciò avviene in una città come Lentini che ha il più alto tasso di incidenza di talassemici in Sicilia”. Per cui, per il parlamentare togliere posti letto significherebbe giocare a dadi con la salute di un territorio comprendente tre Comuni, Carlentini, Lentini e Francofonte.

“L’assessore Volo spieghi”

“L’interrogazione punta a chiedere all’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, quali siano le ragioni che hanno portato alla scelta dell’ospedale di Lentini tra quelli presenti nel territorio dell’Asp e quali provvedimenti si intendano adottare al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni del reparto di Medicina i cui posti letto sono stati temporaneamente riconvertiti”.

“Governo tuteli questo territorio”

“Invito il Governo regionale a intervenire immediatamente, avviando tutte le azioni necessarie a tutela dei cittadini che ricadono nel territorio di Lentini, Carlentini e Francofonte, già stremati da una situazione sanitaria pregiudizievole che incide notevolmente sulla qualità della loro vita. Per questo riteniamo ingiuste ed ulteriormente offensive le scelte operate dall’Azienda sanitaria provinciale. Se il Governo regionale pensa che la provincia di Siracusa possa continuare a essere utilizzata come discarica – conclude – ha sbagliato totalmente strategia politica e, soprattutto, sappia che troverà un’opposizione ferrea, seria e determinata a tutela della salute dei cittadini”.