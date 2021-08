operazione dei carabinieri

Catturato a Noto un uomo ricercato per estorsione e truffa

Dopo la condanna, avvenuta due anni fa, ha fatto perdere le sue tracce

Il latitante è stato trovato in una villa situata in un quartiere di Noto

Era ricercato da due anni per via di una sentenza di condanna per estorsione, truffa e furto aggravato commesso nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2013 a Lecce, Trieste e Pordenone. L’uomo si era rifugiato a Noto, in un quartiere alle porte della città, ma è stato scovato dai carabinieri della Compagnia, che lo hanno bloccato e condotto in carcere, nel penitenziario di Cavadonna, a Siracusa.

Le ricerche

Gli uomini del Nucleo operativo della Compagnia, al comando del capitano Paolo Perrone, nei giorni scorsi, hanno avuto delle segnalazioni in merito alla presenza dell’uomo a Noto, anzi la soffiata indicava con precisione anche il posto, una villetta.

La fuga del ricercato

Quando i carabinieri si sono presentati all’ingresso del palazzo, l’uomo si è rapidamente calato da una finestra laterale ed ha cercato di fuggire correndo tra i tetti delle abitazioni vicine. I militari però lo hanno inseguito e sono riusciti a raggiungerlo ed a trarlo in arresto.