la denuncia dei sindacati

E’ emergenza nell’emergenza rifiuti a Siracusa. La parziale apertura della discarica di Lentini per il conferimento dell’indifferenziato ha semi liberato la città dalle montagne di immondizia ma adesso è esploso il problema del mancato pagamento degli stipendi al personale da parte di Tekra, la società che gestisce la nettezza urbana.

Niente stipendio a giugno

I sindacati, Fp Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl e Filas, hanno proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori della Tekra “a causa del mancato pagamento dello stipendio del mese di giugno”.

Lavoratori stremati

“I lavoratori, che negli ultimi giorni -spiegano i sindacati – si sono adoperati senza sosta per ripulire la città dai rifiuti accumulati, lamentano i continui ritardi nella emissione stipendi, il mancato rispetto dell’impegno assunto dall’azienda per gli avanzamenti di livelli secondo il contratto nazionale attualmente in vigore e il clima di incertezza che si sta vivendo all’interno del cantiere di Siracusa che porta a continui disagi tra il personale operante. Le sigle sindacali hanno chiesto un incontro urgente con Tekra per risolvere i problemi esistenti.