denunciato l'accordo tra la società ed il capoluogo etneo

Emergenza rifiuti a Siracusa con cumuli di immondizia ovunque

Il Comune denuncia l’accordo tra la Sicula Trasporti, proprietaria della discarica di Lentini e Catania

Attacco al presidente della Regione sulla gestione dei rifiuti

“Dopo la beffa della mancata visita delle zone interessate dall’uragano da parte del presidente Musumeci o da qualche membro della giunta regionale, adesso ci vediamo colpiti da questo accordo del comune di Catania con la Sicula Trasporti”.

Lo afferma l’assessore ai rifiuti di Siracusa, Andrea Buccheri, che, nelle ore scorse, a BlogSicilia, aveva spiegato i motivi per cui parte della città è colma di immondizia: il corridoio preferenziale concesso dalla Sicula Trasporti, proprietaria della discarica di Lentini, agli autocompattatori carichi di immondizia provenienti da Catania, con il conseguente blocco dei mezzi degli altri Comuni, tra cui Siracusa.

Attacco a Musumeci

“Siracusa e tutta la Srr della provincia, in tema – dice Buccheri – di raccolta dei rifiuti e di livelli di differenziata, hanno compiuto sforzi di gran lunga maggiori rispetto ad altre realtà siciliane, comprese quelle che oggi, in un momento di difficoltà, vengono privilegiate. Un danno pesante al quale si aggiunge la beffa di non vedere mantenute le promesse fatte dalla Regione alle province virtuose”

La protesta

L’assessore ai Rifiuti torna a parlare di quanto accaduto stamane. “E’ stato impossibile – dice Buccheri – completare la raccolta della frazione indifferenziata per molte utenze domestiche della città. Ciò, riferisce l’Ufficio igiene, è stato dovuto al fatto che, senza alcun preavviso, la Sicula Trasporti ha deciso di impedire il conferimento nella propria discarica ai mezzi provenienti da Siracusa e da altri comuni per dare la priorità a quelli di Catania. I camion partiti da Siracusa, dunque, sono tornati indietro pieni ed è stato impossibile completare il servizio”.

Domani la raccolta

Secondo quanto fa sapere l’assessore ai Rifiuti di Siracusa, l’azienda della nettezza urbana, la Tekra, “concluderà domani la raccolta dall’indifferenziata interrotta oggi e provvederà, contestualmente, a ritirare la frazione organica come previsto dal calendario”.