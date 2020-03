La proposta del parlamentare di Rosolini

“Bisogna fare in fretta per garantire alle strutture ospedaliere siracusane indicate come Covid hospital, strumenti e mezzi necessari per affrontare l’emergenza Covid 19. Servono fondi e per questo motivo lancio un appello ai deputati regionali della provincia di Siracusa affinché rinuncino a un mese di indennità da devolvere per potenziare la nostra sanità”. La proposta-appello è stata lanciata dal parlamentare regionale Pippo Gennuso che chiede ai suoi colleghi all’Ars di compiere questo gesto di generosità.

” Dobbiamo contribuire tutti – dice Gennuso – per consentire a medici, infermieri e altri operatori sanitari di avere a disposizione presidi e attrezzature in grado di renderli sempre operativi rispettando la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. Penso che insieme con i miei colleghi parlamentari possiamo avviare una sorta di fondo in cui fare confluire il nostro contributo e quello di tutti i cittadini che vogliano aderire all’iniziativa. Quanto raccolto, sarà interamente devoluto all’Asp per le esigenze legate al contrasto dell’epidemia”.