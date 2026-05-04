Sammartino: "Uniamo valorizzazione del territorio e memoria"

Una nuova area attrezzata è da oggi a disposizione di visitatori ed escursionisti nella riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile, gestita dal dipartimento regionale dello Sviluppo rurale. A inaugurarla è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Lo spazio si trova nella zona di Case Buscemi, nel territorio di Avola, nel Siracusano. L’area porta il nome di Lucas Bollengier, turista francese di 22 anni morto l’11 giugno scorso a causa di un malore mentre risaliva, con la famiglia, il sentiero Mastra Ronna nella riserva.

“Un pezzo di patrimonio naturale restituito alla comunità”

“Oggi restituiamo alla comunità un altro pezzo del nostro straordinario patrimonio naturale – commenta Sammartino – È un onore per me inaugurare l’area attrezzata dedicata al giovane Lucas Bollengier. Un momento che unisce la valorizzazione del territorio alla memoria e che, allo stesso tempo, guarda al futuro: i veri protagonisti di oggi sono le scolaresche, impegnate in attività didattiche alla scoperta della biodiversità locale. Lavoriamo per una Sicilia dove il demanio forestale non sia solo qualcosa da proteggere ma un luogo pulsante di attività per giovani e famiglie”.

L’evento ha coinvolto anche gli studenti che hanno partecipato ad attività didattiche dedicate alla biodiversità locale e hanno potuto ammirare da vicino gli asini grigi della Valle dell’Anapo.

Dopo le attività, si è svolta l’inaugurazione dell’area attrezzata, con la scopertura della targa e un momento di commemorazione dedicato a Lucas Bollengier.

Per la realizzazione dell’area sono stati ripristinati tutti i muri a secco, creati fontanelle e barbecue e sistemate le aree picnic con panche e tavoli all’ombra degli alberi di olivo. Tutti gli interventi sono stati realizzati con manodopera forestale.

La nuova area rafforza la fruizione della riserva e offre un punto di sosta organizzato in uno dei luoghi naturali più rilevanti della Sicilia sud-orientale.