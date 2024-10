la politica a siracusa

Damiano De Simone, consigliere comunale di Siracusa, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia, ha aderito al gruppo consiliare di Forza Italia.

I primi contatti con Forza Italia

Un passaggio che era nell’aria da tempo, nei mesi scorsi De Simone aveva deciso di passare al gruppo misto ma i primi segnali del suo “amore” per il partito del presidente della Regione si manifestarono il 18 novembre scorso, in occasione del meeting di Forza Italia, a cui prese parte il consigliere comunale che si fece vedere in compagnia del deputato regionale azzurro, Riccardo Gennuso.

Sul palco con Gennuso

Una scena replicata qualche mese dopo in piazza Santa Lucia, il 25 Aprile, in occasione di un concerto della band italiana, molto nota all’inizio degli anni Duemila, Le Vibrazioni. Di spettacoli, in effetti, ce ne furono due, l’indomani ad esibirsi fu Angelo Famao, cantante neo melodico ma sul palco, oltre agli artisti, salì anche il parlamentare regionale, Gennuso, “padrone di casa” per aver ottenuto dall’assessorato regionale all’Agricoltura, 97 mila euro, serviti anche per pagare i concerti.

Fratelli d’Italia perde pezzi

Insieme a Gennuso, pure quella volta, c’era Damiano De Simone, che si fece fotografare insieme al parlamentare regionale, segnando, politicamente, un passo importante, che, di certo, non venne gradito da Fratelli d’Italia, protagonista ,dal giorno delle elezioni della primavera del 2022 nel capoluogo di una emorragia di consiglieri: dai 5 iniziali si è scesi a due. Senza contare che ha perso in poco tempo il coordinatore provinciale, Peppe Napoli, ex fedelissimo del parlamentare nazionale, Luca Cannata, dimessosi nei mesi scorsi prime delle Europee, ed il coordinatore cittadino, Ciccio Napoli, che era capolista di FdI alle amministrative a Siracusa.

Gennuso, “felice dell’ingresso di Damiano”

Forza Italia è salita a 4 consiglieri: oltre al neo entrato De Simone, ci sono Luigi Gennuso, fratello del deputato Ars, Ferdinando Messina, lo sfidante di Italia alle amministrative e Leandro Marino.

“Sono molto felice, dichiara Riccardo Gennuso, della decisione assunta liberamente e con opportuna gestazione da parte dell’amico Damiano. Crescere in numero, in qualità umane e professionali è l’obiettivo che, insieme al

Segretario provinciale Corrado Bonfanti, stiamo perseguendo con apprezzabili risultati. Oggi con quattro Consiglieri Comunali a Siracusa rafforziamo il ruolo di Forza Italia quale protagonista di una opposizione seria e costruttiva, per il bene dei siracusani.”