i fatti a noto, le due donne sono state denunciate

Litigano per strada a Noto un uomo e una donna, genitori di un bimbo piccolo conteso

Intervengono i poliziotti

A dare manforte alla giovane, la madre, ‘armata’ di bastone

Le due donne, che hanno anche minacciato i poliziotti, sono state denunciate

Transitavano per via Napoli gli agenti del Commissariato di Noto allorquando la loro attenzione è stata richiamata da un uomo e da una donna che litigavano con una certa animosità davanti ad un bimbo che piangeva nel suo passeggino.

Il litigio per la custodia del bambino

Scesi dal mezzo i Poliziotti cercavano di sedare l’alterco dei due ex conviventi che stavano litigando per la custodia del piccolo.

Lo schiaffo della donna all’ex compagno davanti ai poliziotti

La donna, una giovane di 28 anni, incurante della presenza degli agenti, continuava a inveire contro l’ex compagno e lo colpiva con un forte schiaffo al volto. La stessa, inoltre, manifestava la propria ira contro i Poliziotti e si rifiutava di declinare le proprie generalità.

Poliziotti minacciati con un grosso bastone dalla nonna del bimbo

Sul posto giungeva subito dopo la madre della giovane che, scesa dall’auto, armata di una grosso bastone, minacciava i poliziotti e l’ex genero.

Le due donne denunciate

Gli uomini del Commissariato netino faticavano non poco a bloccare la sessantenne che veniva disarmata e denunciata, come peraltro la figlia, per i reati di oltraggio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, percosse e rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie identità personali. Il bastone, utilizzato dalla donna, veniva posto sotto sequestro.

Appena due giorni fa a Carlentini, nel Siracusano, un altro episodio di violenza familiare, stavolta ai danni di una donna, che ha fatto scattare le manette ai polsi dell’ex compagno.

L’uomo, un 48enne del posto, aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

Secondo quanto emerge nella versione del comando provinciale dei carabinieri, l’uomo prima avrebbe fatto incetta di alcool, al punto da ubriacarsi, e poi si sarebbe diretto verso l’abitazione della donna. Si sarebbe appostato sotto casa e dopo aver estratto un coltello le avrebbe urlato di tutto, minacciandola di morte.

La ex compagna, temendo per la sua vita visto che quell’uomo aveva perso il controllo, ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Carlentini, che hanno intercettato e poi bloccato l’uomo. “Per lo stalker, risultato recidivo in quanto protagonista di analoga condotta un anno fa, si sono aperte le porte del carcere di Cavadonna ove è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.