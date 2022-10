il locale si trova in ortigia, a siracusa

Si era appropriato di 22 metri quadrati di suolo pubblico senza averne l’autorizzazione e pagarne l‘occupazione al Comune di Siracusa.

Chiusura del locale per 5 giorni

Se ne sono accorti i carabinieri del Nas, nel corso di un controllo in Ortigia, il centro storico di Siracusa, dove si trova il locale: la relazione dei militari è stata inviati agli uffici del Comune e così, al termine degli accertamenti, il personale del Suap, sportello unico per la attività produttive, hanno disposto la chiusura per 5 giorni.

La relazione del Nas

“Nel corso dell’attività ispettiva è stato accertato che il titolare del predetto ristorante, per fini di commercio, occupava abusivamente con l’installazione dehors, attrezzati tavoli e posti a sedere per complessivamente 22 mq di pubblica via” spiegano i carabinieri.

Ripristino del luoghi

Al titolare del locale è stato imposto l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e il pagamento dei diritti dovuti per l’occupazione del suolo pubblico. Inoltre, sono state contestate le sanzioni amministrative previste per l’occupazione del suolo pubblico.