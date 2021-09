non volevano sottoporsi all'isolamento

Denunciati dalla polizia 21 migranti

Sono stati protagonisti di una rivolta sulla nave per la quarantena ad Augusta

Non volevano sottoporsi all’isolamento

Sono 21 i migranti denunciati dalla polizia di Siracusa al termine dell’indagine sulla rivolta avvenuta oltre una settimana fa sulla nave per la quarantena ormeggiata al Porto commerciale di Augusta. In quell’occasione, gli stranieri, che erano appena arrivati da Lampedusa, si erano rifiutati di osservare l’isolamento, così come prevedono i protocolli sanitari, in quanto sostenevano di aver già superato il periodo della quarantena. E così, una parte ha danneggiato la nave, altri si sono buttati in mare, un ultimo gruppo, invece, ha provato la fuga, senza, però, riuscirci.

I reati contestati

“Durante le fasi della protesta gli stranieri commettevano – spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa – numerosi e gravi reati quali danneggiamento aggravato, violenza privata aggravata, furto e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il personale di Polizia, appartenente ai Commissariati di Augusta e di Pachino che nell’occasione ha operato, coadiuvato da altri colleghi, ha profuso – aggiungono dalla Questura di Siracusa – ogni sforzo per evitare che i disordini posti in essere dai migranti potessero raggiungere estreme e più gravi conseguenze e, individuati i più facinorosi, li hanno isolati e denunciati”.

“Evitati ulteriori incidenti”

Secondo quanto fanno sapere dalla Questura, l’intervento dei poliziotti ha evitato il “susseguirsi di ulteriori incidenti e contenuto le violente intemperanze dei migranti”.

La situazione a Lampedusa

Sono 160 i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che verranno trasferiti in mattinata con il traghetto di linea Sansovino e con un pattugliatore della guardia di finanza. Nella struttura di primissima accoglienza dove, al momento, si trovano 728 persone, a trasferimenti effettuati rimarranno 568 persone a fronte di 250 posti disponibili. A disporre gli spostamenti è stata la prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. Durante la notte, non si sono registrati sbarchi o soccorsi.