indagine della squadra mobile

Trovato deposito con merce rubata

Nel locale c’erano 4 biciclette ed un Rolex

La polizia ha denunciato un giovane per ricettazione

Nella sua abitazione c’erano pure delle munizioni

Blitz degli agenti della Squadra mobile di Siracusa in un garage in via Italia, nella zona nord di Siracusa, dove, al termine di una perquisizione, sono stati rinvenuti quattro biciclette, di cui due con pedalata assistita, per una valore pari a circa 4 mila euro e un Rolex a bandiera, derubato nel gennaio 2018 in una gioielleria di Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Giovane denunciato

Questo locale, secondo quanto emerso nell’indagine della polizia, al comando del dirigente Gabriele Presti, è nella disponibilità di un giovane di 24 anni, con precedenti penali, che è stato denunciato per ricettazione. Nel corso degli accertamenti, è emerso che il ragazzo aveva dell’altro, che nascondeva nella sua abitazione, non molto distante dal garage, sempre in via Italia: due munizioni di arma a canna lunga, per cui è stato a anche indagato con l’accusa di detenzione illegale di munizionamento.

Le indagini

Gli accertamenti della Squadra mobile sono scattati dopo una serie di furti avvenuti in città, soprattutto da parte dei proprietari delle biciclette, la cui vendita nel mercato clandestino, avrebbe potuto fruttare un bel pò di quattrini. I sospetti degli inquirenti sono caduti su un gruppetto di persone, tutte quante con precedenti per reati contro il patrimonio, e dalla scansione di alcune immagini delle telecamere di sicurezza la polizia ha ristretto il campo di ricerca.

Refurtiva restituita

“Tutto il materiale, debitamente repertato e sequestrato, è stato, su disposizione del pm della Procura di Siracusa restituzione agli aventi diritto, che sono stati invitati presso gli uffici della Squadra Mobile” fanno sapere dal palazzo della Questura di Siracusa. Le indagini non sono concluse, gli inquirenti intendono verificare se il giovane si sia servito di altre persone per recuperare quella merce.