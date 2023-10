cavallino di ritorno a siracusa

I carabinieri di Siracusa Principale hanno arrestato un uomo di 24 anni del Gambia per estorsione. Il giovane, dopo aver sottratto il telefono cellulare a una donna di 50 anni, ha preteso 70 euro per riconsegnarlo. La vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno bloccato il 24enne durante la consegna del telefono, che è stato recuperato e restituito alla vittima. L’uomo è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.

Il precedente a Floridia

I carabinieri della Tenenza di Floridia, nel giugno scorso. hanno arrestato per tentata estorsione un pregiudicato 23enne, di Floridia, con il metodo del “cavallo di ritorno” nei confronti del titolare di un negozio di autoricambi.

Il furto

La vittima, alcuni giorni fa ha denunciato ai militari un furto nel suo negozio di materiale informatico, tra cui un computer di ultima generazione per la ricerca e il dosaggio delle tinte di colore, del valore commerciale di circa 7000 euro.

L’estorsione sui social

I carabinieri hanno avviato un’ indagine, costatando che sui social, il pregiudicato ha chiesto “l’amicizia” alla vittima, seguita successivamente dalla pretesa di 150 euro per la restituzione del materiale informatico. Il 23enne ha inviato alcune fotografie a conferma della disponibilità del bene. L’attività svolta, ha consentito, di identificare l’autore dei messaggi e di rinvenire, a seguito di perquisizione, sia il computer, sia, il cellulare utilizzato per richiedere il

denaro.