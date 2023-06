può ospitare 144 persone

Attivata ieri sera su via Aldo Moro, ad Avola, la ruota panoramica: è alta 32 metri e ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, di cui una per disabile che può accedere direttamente (e gratuitamente) con la carrozzina e un accompagnatore. Presente anche una cabina Vip.

Record nel Siracusano

“Una nuova attrazione turistica – le parole del sindaco Rossana Cannata – affascinante per grandi e piccini, luminosa e tecnologica che regala un panorama mozzafiato della nostra splendida Avola”. Si tratta della più grande ruota panoramica mai montata in provincia di Siracusa, costruita con tecnologia all’avanguardia e illuminata con luci vivaci, che la rende un’attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. L’attrazione resterà ad Avola per tutta l’estate, aperta dalle 18,30 fino a mezzanotte.

Ruota panoramica a Mondello

Debutta domani, dalle 11, sul lungomare di Mondello, la Grand Roue 32, la più grande ruota panoramica mai montata nel Palermitano. Alta 32 metri e allestita da Hsc Events, l’attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri.

Le parole di Tamajo

“L’inaugurazione della ruota panoramica di Mondello, sarà uno dei volani per l’immagine del quartiere balneare e allo stesso tempo sarà da supporto allo sviluppo imprenditoriale e turistico del capoluogo siciliano – dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive – Servizi come questa struttura, possono influire positivamente su molti altri settori dell’economia, intrecciandosi con tutto il resto del terziario commerciale, e agire come stimolo al miglioramento o alla creazione di servizi simili. In termini concreti, siamo consapevoli che agire per rafforzare il turismo significa muoversi per rilanciare una parte significativa dell’economia locale, innescando dinamiche virtuose sia in termini di crescita produttiva che di miglioramento infrastrutturale. Nello specifico, lo sviluppo del turismo deve essere tale da introdurre stimoli di vivacizzazione delle dinamiche sociali ed economiche della nostra stupenda città”.