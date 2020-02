Danneggiate 4 macchine

Un militare della Guardia di finanza ha bloccato e denunciato un giovane diciottenne di Avola sorpreso a saltare sulle auto durante i festeggiamenti del Carnevale, ad Avola. Una pratica in voga tra i ragazzi che spesso immortalano questi episodi senza senso sui social network e così, trasformandosi in una sorta di acrobata, l’indagato, che era mascherato, avrebbe danneggiato 4 macchine.

Pensava di passarla liscia, è probabile che sarebbe andato avanti ancora, ma non sapeva che ad osservarlo c’era un militare della Guardia di finanza in borghese, in giro insieme alla sua famiglia per godersi i festeggiamenti. Si è lanciato all’inseguimento del giovane che, prima di farsi catturare, ha danneggiato la sua ultima auto, quella appartenente alla Polizia municipale. Dopo essere stato fermato, il giovane è stato condotto negli uffici del commissariato di polizia per essere denunciato.

“La pratica descritta, in voga tra i giovani di oggi e ripresa da diversi socialnetwork, configura il reato di danneggiamento, previsto e punito dalla legge: si rischia la reclusione fino a 5 anni. I proprietari potranno ora adire le vie legali e chiedere il risarcimento dei danni subiti” fanno sapere dal comando provinciale delle Fiamme Gialle di Siracusa.