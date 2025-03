E’ una bocciatura senza appello quella del Pd al Governo regionale nelle 2 “materie” principali della Sicilia: sanità, e rifiuti. L’analisi è del segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, intervenuto nella trasmissione Talk Sicilia, che ha raccontato le gravi carenze dei servizi nell’isola.

Sanità resta all’anno zero, Governo pensa alle poltrone

“La sanità continua ad avere i problemi atavici di sempre ma il dibattito regionale si concentra sempre sulla distribuzione di incarichi e dirigenze e mai sul fatto che ci sono intere porzioni di territorio che non riescono ad avere una una sanità e un sistema sanitario di qualità” ha detto il segretario provinciale del Pd di Siracusa che scende nel dettaglio e racconta l’esperienza della sua terra, lui che vive a Rosolini, nella zona sud del Siracusano.

Le cure nella zona sud del Siracusano e l’ospedale atteso da 30 anni

“Faccio l’esempio di quello – ha detto Gerratana – che conosco bene la zona sud della provincia di Siracusa e conta più di 100.000 abitanti: può contare su un presidio di emergenza urgenza, il Pte di Rosolini, che dispone semplicemente di due medici, tra cui un consigliere comunale, e un’ambulanza che spesso sono costrette anche ad andare fuori dalla Provincia”. E poi c’è la questione del nuovo ospedale di Siracusa, “che attendiamo da più di 30 anni”, eppure “si continua a tergiversare, a passare la palla dal governo nazionale a quello regionale per. Perché non si capisce ancora il motivo per cui non parte l’iter di costruzione” attacca Gerratana.

I rifiuti

E poi c’è l’altra questione calda: la gestione dei rifiuti che tanto angustia i Comuni, alcuni dei quali rischiano di saltare per aria per via dei costi delle discariche, specie quella di Lentini, a causa del trasferimento dei rifiuti all’estero. Il Governo regionale ha impresso una forte accelerazione sui termovalorizzatori ma secondo il Pd rischiano di non servire a nulla perché con una raccolta differenziata così precarie, soprattutto nelle grandi città, la strada è corta.

Raccolta differenziata bassa, termovalorizzatori saranno un flop

“Continuiamo a percorrere una strada – dice Gerratana – che non tiene conto del fatto che le grandi città ancora non riescono a far partire il servizio di raccolta differenziata. Si parla degli inceneritori e termovalorizzatori che possono essere utili per chiudere una filiera ma se non riusciamo ancora a fare la raccolta differenziata, e mandiamo tonnellate di rifiuti fuori dalla nostra regione, c’è poco da stare allegri”.

Il campo largo

Per il segretario provinciale del Pd, da tempo il Centrodestra ha in mano le redini del Governo dell’isola ma è “impreparato alla sfida, per cui è ora di costruire un’alternativa che diventa una vera necessità”. Secondo Gerratana questa alternativa deve essere rappresentata “dal Partito Democratico e dalle forze di centrosinistra che devono cominciare a parlare e a studiare assieme squadra e soluzioni da proporre agli elettori siciliani”. Il capo del Pd di Siracusa ritiene che a guidare questo fronte debba essere il Partito Democratico: “è arrivato il momento di farlo e ripartire dopo il congresso”.