la decisione dell'asp

La carenza di medici colpisce l’ospedale Di Maria di Avola, in particolare il Punto nascita, che, per decisione della direzione dell’Asp di Siracusa è stato sospeso.

Il documento dell’Asp di Siracusa

“Premesso che la Pediatria di Avola allo stato attuale – si legge nel documento dell’azienda sanitaria -allo stato attuale costa solo di 2 dirigenti medici, si dispone la sospensione temporanea dell’attività ostetrica differendo l’attività di assistenza al parto presso i presidi ospedalieri di Lentini e Siracusa”.

Il caso del Punto nascita ad Avola

Nel settembre scorso, era scoppiato il caso del Punto nascita dell’ospedale di Avola dopo una lettera firmata da 9 medici siracusani che denunciavano alla stessa azienda sanitaria la precarietà del servizio, capace di mettere in grave pericolo l’incolumità del nascituro. In particolare, a preoccupare era l’efficienza, tutt’altro che solida, del servizio Sten per il trasporto dei nascituri da Avola in una struttura più attrezzata dotata di Terapia intensiva.

L’intervento del deputato di FdI Auteri

Sulla vicenda è poi scoppiata una polemica dopo le parole del deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, che aveva attribuito le responsabilità dell’inefficienza del servizio, per il trasferimento del neonato da Avola ad un ospedale dotato di Terapia intensiva neonatale, al San Marco di Catania, anzi, a parere dell’esponente politico, “il direttore sanitario del reparto di pediatria dell’ospedale San Marco di Catania sostiene, infatti, che Avola sia a oltre 60 minuti di distanza e per questo non può inviare un’ambulanza della rete Sten/Stam”.

La replica

“Il neonato, in caso di urgenza, deve essere trasportato dal punto nascita del Di Maria di Avola all’ospedale di Siracusa e non al San Marco di Catania, così come prevede il decreto della Regione del 2021″ aveva poi replicato Raffaele Stancanelli, presidente regionale della Sin, società italiana di Neonatologia.

Pediatria a Siracusa e Lentini

La carenza di medici, che è strutturata in tutta Italia, coinvolge tutti i presidi sanitari del Siracusano. Nei mesi scorsi, sono emerse le problematiche nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Siracusa e di Lentini, anzi, in merito a quest’ultimo caso, c’è stato anche un intervento del parlamentare regionale del M5S, Carlo Gilistro, che ha contestato all’Asp la capacità di gestione delle risorse umane, paventando, addirittura, la chiusura del reparto, smentita, però, dal commissario dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra.