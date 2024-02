incidente a siracusa

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Siracusa, sulla ex Statale 115, in direzione di Cassibile. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il conducente di una macchina, una Fiat 500, mentre stava percorrendo quel tratto di strada sarebbe finito nella carreggiata opposta, per poi sbandare.

Auto ribaltata

L’auto si è ribaltata su fianco sinistro e sono stati altri automobilisti a prestare le prime cure al ferito che si è poi recato al Pronto soccorso ma, per sua fortuna, non ha rimediato delle grosse contusioni, al punto che è stato dimesso.

Le indagini

Sono ancora oscuri i motivi per cui il conducente ha perso il controllo del veicolo ma gli inquirenti stanno compiendo degli accertamenti per verificare cosa è accaduto.

La tragedia a Noto

Tragedia a Noto, la settimana scorso: un uomo di 73 anni, è deceduto dopo essere stato travolto da una macchina. E’ accaduto nella tarda mattinata, in contrada Passo Abate, ai piedi della città barocca, e secondo quanto emerso in una prima ricostruzione della polizia, poco prima del passaggio dell’anziano, il conducente di un’auto si sarebbe fermato per aiutarne un altro, il cui veicolo si sarebbe arrestato per un problema alla batteria.

La tragica fatalità

E così, i due avrebbero armeggiato i cavi solo che, una delle macchine, forse perché in un punto in lieve discesa, presumibilmente senza freno a mano, avrebbe iniziato una marcia all’indietro, travolgendo il 73enne, che non ha avuto scampo. Alcuni passanti hanno provato a prestare le prime cure alla vittima e quando è arrivata l’ambulanza per l’anziano non c’era più nulla da fare

Morto a Solarino

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto il 28 gennaio sulla Palazzolo-Solarino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri della stazione di Solarino che hanno in mano le indagini, a scontrarsi, per cause da accertare, sono state due moto che stavano percorrendo quel tratto di strada. Ad avere la peggio è stato un 35enne di Solarino che non ha avuto scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita mentre l’altro uomo coinvolto nell’impatto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.