È finito con la sua macchina dentro l’area di un bar un uomo che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa.

L’incidente si è verificato questa mattina in piazza San Giovanni, a due passi dal Santuario della Madonna delle lacrime di Siracusa, e spetterà agli agenti della polizia municipale ricostruire la dinamica.

A quanto pare, il conducente della macchina, una Opel, avrebbe perso il controllo del veicolo non riuscendo a fermare la sua corsa contro la vetrata di un bar. Si tratta di uno spazio all’aperto realizzato dai gestori dell’attività commerciale per i propri clienti ma per fortuna non ci sono altre persone ferite.

Nel corso della mattinata, gli agenti della Polizia municipale hanno compiuti i rilievi e solo al termine di essi la macchina è stata portata via.